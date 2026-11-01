В Украине 1 ноября потеплеет до +15°, но местами будут идти дожди

В воскресенье, 1 ноября, в Украине будет облачно, а в отдельных регионах пройдут дожди. Ночью температура составит +2…+8°, а днем воздух прогреется до +6…+11°. Теплее всего будет в Закарпатье, на юге и востоке страны — там столбики термометров поднимутся до +15°.

По прогнозу Украинского гидрометцентра, первый день ноября принесет в Украину облачную погоду. При этом сильных осадков в большинстве областей не ожидается. Дожди возможны на северо-востоке страны, в Киевской и Черкасской областях, а ночью — также в восточных областях. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Поэтому, несмотря на облачное небо, во многих регионах день пройдет без дождя.

В западных областях ночью и утром местами будет туман. Из-за него видимость на дорогах может ухудшиться, поэтому водителям следует быть внимательными за рулем, особенно во время утренних поездок. Ветер преимущественно северо-западный, со скоростью 5–10 метров в секунду. Ночью температура воздуха в большинстве регионов составит +2…+8°. На востоке и юго-востоке будет теплее — местами до +11°.

Днем столбики термометров покажут +6…+11°. При этом в Закарпатье, на юге и востоке Украины воздух прогреется до +15°. Таким образом, начало ноября будет относительно теплым, хотя солнца может быть немного. В некоторых областях следует учитывать вероятность дождя, а на западе — утреннего тумана. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

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