Церковный календарь на ноябрь 2026 года: полный список праздников

Ноябрь — важный переходный месяц в церковном году, когда верующие готовятся к началу Рождественского поста. На этот месяц приходятся дни памяти выдающихся святых, в частности великих мучеников и апостолов, которые играют особую роль в христианской традиции.

Главные церковные праздники ноября 2026 года

8 ноября — Собор архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных. Один из самых почитаемых осенних праздников, посвященный архангелу Михаилу, который считается главнокомандующим небесного воинства и защитником людей от темных сил.

13 ноября — День святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. День памяти одного из трёх вселенских святителей, выдающегося богослова и автора литургии, чьи труды сформировали христианское учение.

21 ноября — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Один из двенадцати величайших праздников, напоминающий о событии, когда родители привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм для посвящения Богу.

30 ноября — День апостола Андрея Первозванного. День памяти первого из апостолов, откликнувшегося на призыв Иисуса Христа и принесшего христианскую веру на украинские земли.

Хронологический календарь всех святых и событий на ноябрь

1 ноября — Святых безсребреников и чудотворцев Комы и Дамьяна.

2 ноября — Святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора и Анемподиста.

3 ноября — Святых священномучеников Иоакима и Нила.

4 ноября Преподобного Иоаникия Великого; святых мучеников Никондра и Гермия.

5 ноября Святых мучеников Галактиона и Эпистимы.

6 ноября Святого папы Римского Иоанна I; преподобного Лукаса.

7 ноября Святых мучеников 33-х в Мелитине; преподобного Лазаря Галисийского.

8 ноября Собор архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных.

9 ноября Преподобного Нестора Летописца Печерского; преподобного Нестора Некнижного.

10 ноября Святых мучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Собиани.

11 ноября Святого мученика Мины; преподобного Феодора Студита.

12 ноября Святого священномученика Иосафата; преподобного Милостивого Иоанна.

13 ноября — святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.

14 ноября — святого апостола Филиппа; святого Григория Паламы.

15 ноября Святых мучеников Гурия, Самона и Авива; святого мученика Плтона.

16 ноября Святого апостола и евангелиста Матфея.

17 ноября Святого святителя Григория Чудотворца; преподобного Никона.

18 ноября — святого мученика Платона и Романа.

19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама.

20 ноября — предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы; преподобного Григория Декаполита.

21 ноября Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.

22 ноября Святого апостола Филимона и соратников его.

23 ноября Святого святителя Амфилохия; святого Григория Пинчука.

24 ноября Святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия.

25 ноября Отдание праздника Введения; святого священномученика Климента.

26 ноября Преподобного Алипия Столпника; святого Иннокентия.

27 ноября Святого великомученика Иакова Персианина; преподобного Паладия.

28 ноября Святого мученика Стефана Нового; святого мученика Иринея.

29 ноября — святого апостола и евангелиста Матфея (западный обряд) / святого мученика Парамона; святого мученика Филумена.

30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.

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