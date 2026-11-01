Церковный календарь на ноябрь 2026 года: полный список праздников
Ноябрь — важный переходный месяц в церковном году, когда верующие готовятся к началу Рождественского поста. На этот месяц приходятся дни памяти выдающихся святых, в частности великих мучеников и апостолов, которые играют особую роль в христианской традиции.
Главные церковные праздники ноября 2026 года
8 ноября — Собор архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных. Один из самых почитаемых осенних праздников, посвященный архангелу Михаилу, который считается главнокомандующим небесного воинства и защитником людей от темных сил.
13 ноября — День святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского. День памяти одного из трёх вселенских святителей, выдающегося богослова и автора литургии, чьи труды сформировали христианское учение.
21 ноября — Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Один из двенадцати величайших праздников, напоминающий о событии, когда родители привели трехлетнюю Марию в Иерусалимский храм для посвящения Богу.
30 ноября — День апостола Андрея Первозванного. День памяти первого из апостолов, откликнувшегося на призыв Иисуса Христа и принесшего христианскую веру на украинские земли.
Хронологический календарь всех святых и событий на ноябрь
1 ноября — Святых безсребреников и чудотворцев Комы и Дамьяна.
2 ноября — Святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Элпидифора и Анемподиста.
3 ноября — Святых священномучеников Иоакима и Нила.
4 ноября Преподобного Иоаникия Великого; святых мучеников Никондра и Гермия.
5 ноября Святых мучеников Галактиона и Эпистимы.
6 ноября Святого папы Римского Иоанна I; преподобного Лукаса.
7 ноября Святых мучеников 33-х в Мелитине; преподобного Лазаря Галисийского.
8 ноября Собор архистратига Михаила и других Небесных Сил бесплотных.
9 ноября Преподобного Нестора Летописца Печерского; преподобного Нестора Некнижного.
10 ноября Святых мучеников Терентия и Неонилы; преподобного Стефана Собиани.
11 ноября Святого мученика Мины; преподобного Феодора Студита.
12 ноября Святого священномученика Иосафата; преподобного Милостивого Иоанна.
13 ноября — святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского.
14 ноября — святого апостола Филиппа; святого Григория Паламы.
15 ноября Святых мучеников Гурия, Самона и Авива; святого мученика Плтона.
16 ноября Святого апостола и евангелиста Матфея.
17 ноября Святого святителя Григория Чудотворца; преподобного Никона.
18 ноября — святого мученика Платона и Романа.
19 ноября — святого пророка Авдия; святого мученика Варлаама.
20 ноября — предпраздник Введения во храм Пресвятой Богородицы; преподобного Григория Декаполита.
21 ноября Введение во храм Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии.
22 ноября Святого апостола Филимона и соратников его.
23 ноября Святого святителя Амфилохия; святого Григория Пинчука.
24 ноября Святой великомученицы Екатерины; святого великомученика Меркурия.
25 ноября Отдание праздника Введения; святого священномученика Климента.
26 ноября Преподобного Алипия Столпника; святого Иннокентия.
27 ноября Святого великомученика Иакова Персианина; преподобного Паладия.
28 ноября Святого мученика Стефана Нового; святого мученика Иринея.
29 ноября — святого апостола и евангелиста Матфея (западный обряд) / святого мученика Парамона; святого мученика Филумена.
30 ноября — святого апостола Андрея Первозванного.