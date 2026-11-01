Зеленский назвал недопустимым решение судьбы Украины без её участия

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые попытки решить судьбу страны за её спиной являются непродуктивными, несправедливыми и заведомо обречёнными на поражение.

Глава государства подчеркнул, что суверенитет и территориальная целостность государства не могут быть предметом посторонних договоренностей, а соглашения о прекращении войны должны заключаться исключительно с участием непосредственных сторон конфликта.

Зеленский упомянул неудачные попытки Кремля добиться быстрой победы, отметив, что, несмотря на первоначальные намерения РФ оккупировать Украину за несколько дней, украинский народ успешно сопротивляется. Он подытожил, что никакие третьи государства не имеют права определять будущее независимой Украины.

Источник: Интервью Владимира Зеленского CNN Türk.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовности провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным на территории Турции.

Президент Украины Владимир Зеленский попросил лидеров Финляндии и Норвегии передать Владимиру Путину определенные сигналы во время телефонных разговоров. Эти контакты с российской стороной были предварительно согласованы с Киевом.

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