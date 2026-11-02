Суд признал бывшего заместителя прокурора Львовской области виновным в растрате почти 1 млн грн

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) вынесла решение по делу бывшего заместителя прокурора Львовской области, признав его виновным в растрате средств прокуратуры и злоупотреблении служебным положением.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), противоправные действия чиновника нанесли государству ущерб на сумму почти 1 млн грн.

Следствие установило, что в 2015 году чиновник заключил договоры с частной фирмой на проведение ремонта помещения областной прокуратуры, который фактически был выполнен еще в 2013 году, что позволило подрядчику незаконно получить бюджетные средства. Кроме того, чиновник без проведения тендерных процедур закупил офисную бумагу по ценам, вдвое превышающим рыночные, что привело к переплате на сумму свыше 400 тыс. грн. Поскольку судебное разбирательство велось по заявлению родственников с целью возможной реабилитации, после установления вины по ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 364 УК Украины производство было прекращено в связи со смертью обвиняемого.

Источник: Пресс-служба САП.

Кроме того, должностному лицу киевского КП сообщили о подозрении в связи с переплатой за оборудование.

Ранее офицера Генштаба задержали за взятку в размере 14 тысяч долларов.

В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в размере 40 тысяч гривен.

В Киеве раскрыли схему уклонения от мобилизации с участием бывшего чиновника.

СБУ и Нацполиция раскрыли 12 схем уклонения от мобилизации в восьми областях.

Напомним, что украинцам должны вернуть почти 93 миллиона переплат за коммунальные услуги.

Читай нас в