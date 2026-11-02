Sąd uznał byłego zastępcę prokuratora obwodu lwowskiego za winnego sprzeniewierzenia prawie 1 mln hrywien

Kolegium sędziów Najwyższego Sądu Antykorupcyjnego (VAKS) wydało orzeczenie w sprawie byłego zastępcy prokuratora obwodu lwowskiego, uznając go za winnego sprzeniewierzenia środków prokuratury oraz nadużycia stanowiska służbowego.

Według danych Specjalistycznej Prokuratury Antykorupcyjnej (SAP) bezprawne działania urzędnika spowodowały straty dla państwa w wysokości prawie 1 mln hrywien.

W toku śledztwa ustalono, że w 2015 roku urzędnik zawarł umowy z prywatną firmą na remont pomieszczeń prokuratury obwodowej, który faktycznie został przeprowadzony już w 2013 roku, co pozwoliło wykonawcy na bezprawne uzyskanie środków budżetowych. Ponadto urzędnik, pomijając procedury przetargowe, zakupił papier biurowy po cenach dwukrotnie wyższych od rynkowych, co spowodowało nadpłatę w wysokości ponad 400 tys. hrywien. Ponieważ postępowanie sądowe toczyło się na wniosek krewnych w celu ewentualnej rehabilitacji, po stwierdzeniu winy na podstawie części 5 art. 191 oraz części 2 art. 364 Kodeksu Karnego Ukrainy postępowanie zostało umorzone w związku ze śmiercią oskarżonego.

Źródło: Biuro prasowe SAP.

Ponadto urzędnikowi kijowskiego przedsiębiorstwa komunalnego postawiono zarzuty w związku z nadpłatą za sprzęt.

Wcześniej zatrzymano oficer Sztabu Generalnego za przyjęcie łapówki w wysokości 14 tysięcy dolarów.

W obwodzie czernihowskim zatrzymano dezertera, który próbował wręczyć łapówkę w wysokości 40 tysięcy hrywien.

W Kijowie ujawniono schemat uchylania się od mobilizacji z udziałem byłego urzędnika.

SBU i Policja Narodowa ujawniły 12 schematów uchylania się od mobilizacji w ośmiu obwodach.

Przypomnijmy, że Ukraińcom ma zostać zwrócone prawie 93 miliony nadpłat za media.

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