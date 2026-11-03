Oleg Bovkun został mianowany nowym dowódcą 112. brygady TrO

W 112. oddzielnej brygadzie Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy przedstawiono nowego dowódcę. Na czele jednostki stanął pułkownik Oleg Bovkun.

Informację tę podano 3 listopada na stronie 112. oddzielnej brygady Sił Obrony Terytorialnej Sił Zbrojnych Ukrainy.

Szef Regionalnego Zarządu Sił Obrony Terytorialnej „Północ”, pułkownik Dmytro Syniavskyi, przedstawił personelowi brygady nowego dowódcę.

„Oleg Pietrowicz należy do pokolenia ukraińskich oficerów, których kariera zawodowa w Siłach Zbrojnych Ukrainy rozpoczęła się w 2010 roku i kształtowała się w warunkach wojny rosyjsko-ukraińskiej. Pułkownik Bovkun od początku swojej kariery wojskowej przeszedł przez wszystkie stanowiska dowódcze, od dowódcy plutonu do dowódcy batalionu w składzie 10. Oddzielnej Brygady Górsko-Szturmowej „Edelweiss”” – czytamy w komunikacie.

Od 2025 roku Oleg Bovkun pełnił funkcję zastępcy dowódcy 113. oddzielnej brygady Sił Operacji Terytorialnych Sił Zbrojnych Ukrainy. Ukończył również szkolenie dla oficerów sztabów połączonych na Narodowym Uniwersytecie Obrony Ukrainy.

„Wojna trwa od 2014 roku i to właśnie w jej warunkach kształtowało się nowe pokolenie ukraińskiego korpusu oficerskiego. Są to ludzie, którzy zdobywali wykształcenie wojskowe, a jednocześnie nabywali praktyczne doświadczenie w warunkach działań bojowych.

Ich doświadczenie to doświadczenie współczesnej wojny, która nieustannie zmienia wymagania dotyczące dowodzenia oddziałami, planowania i podejmowania decyzji. Niezwykle ważne jest, że tacy młodzi, ale doświadczeni oficerowie bojowi stają dziś na czele brygad, które wykonują zadania na całej linii frontu” – zaznaczono w brygadzie.

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