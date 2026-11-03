Олега Бовкуна призначили новим командиром 112-ї бригади ТрО

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У 112-й окремій бригаді Сил територіальної оборони ЗСУ представили нового командира. Підрозділ очолив полковник Олег Бовкун.

Про це повідомили 3 листопада на сторінці 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ.

Начальник Регіонального Управління Сил ТрО «Північ» полковник Дмитро Синявський представив особовому складу бригади нового командира.

«Олег Петрович належить до покоління українських офіцерів, чий професійний шлях в Збройних Силах України розпочався з 2010 року та формувався в умовах російсько-української війни. Полковник Бовкун від початку військової кар’єри пройшов всі командні посади від командира взводу до командира батальйону у складі 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади „Едельвейс“», — йдеться в повідомленні.

З 2025 року Олег Бовкун перебував на посаді заступника командира 113-ї окремої бригади Сил ТрО ЗСУ. Також він пройшов навчання офіцерів об’єднаних штабів у Національному університеті оборони України.

«Війна триває з 2014 року, і саме в її умовах відбувалося становлення нового покоління українського офіцерського корпусу. Це люди, які здобували військову освіту та водночас набували практичного досвіду в умовах бойових дій.

Їхній досвід — це досвід сучасної війни, що постійно змінює вимоги до управління військами, планування та ухвалення рішень. Надзвичайно важливо, що такі молоді, але досвідчені бойові офіцери сьогодні стають на чолі бригад, що виконують завдання по всій лінії фронту», — зазначили в бригаді.

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