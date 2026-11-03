奥列格·博夫库恩被任命为第112步兵旅新任指挥官

乌克兰武装部队（ZSU）领土防卫部队第112独立旅迎来了新任指挥官。奥列格·博夫昆上校接任该旅指挥官一职。

乌克兰武装部队领土防卫部队第112独立旅的官方页面于11月3日发布了这一消息。

“北方”地区领土防卫部队管理局局长德米特罗·西尼亚夫斯基上校向旅全体官兵介绍了新任指挥官。

“奥列格·彼得罗维奇属于乌克兰军官中的一代，他的乌克兰武装部队职业生涯始于2010年，并在俄乌战争的背景下逐步成长。 博夫昆上校自军旅生涯伊始，便在第10独立山地突击旅‘雪绒花’中历任从排长到营长的所有指挥职务，”通报中写道。

自2025年起，奥列格·博夫昆担任乌克兰武装部队后勤部队第113独立旅副指挥官。此外，他还曾在乌克兰国立国防大学接受过联合参谋部军官培训。

“战争自2014年持续至今，正是在这样的战况下，新一代乌克兰军官队伍逐渐成形。这些人一边接受军事教育，一边在实战中积累实践经验。

他们的经验正是现代战争的经验，这种战争不断改变着对部队指挥、作战规划和决策的要求。 这些年轻却经验丰富的作战军官如今能够领导各旅，在整个前线执行任务，这一点至关重要，”该旅方面指出。

乌克兰武装部队第9军团任命了新的参谋长。

乌克兰任命了第三军团的新指挥官。

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