乌克兰总统前新闻秘书尤利娅·门德尔就其被指控涉嫌叛国及为俄罗斯联邦的武装侵略行为开脱一事公开作出回应。 这位前官员断然否认曾与俄方合作，并表示所提出的指控毫无根据。

据门德尔称， 执法部门采取行动的依据是她在西方媒体上的公开发言——特别是接受记者塔克·卡尔森的采访——以及她在社交媒体上的发文，她在其中揭露了弗拉基米尔·泽连斯基身边的腐败问题，并探讨了乌克兰的言论自由状况及政治迫害问题。 这位前发言人坚信，提出这一指控恰恰证明了她此前公开声明的合理性。

“据报道，我被怀疑犯有叛国罪。 提出这一指控的依据是我在西方媒体上的公开发言以及社交媒体上的帖子——特别是那些涉及揭露泽连斯基身边的腐败、言论自由缺失以及政治迫害的内容。 事实上，通过提出这一指控，泽连斯基证明了我才是对的，”门德尔写道。

来源：尤利娅·门德尔在Facebook上的帖子。

乌克兰安全局与总检察长办公室联合向乌克兰总统前发言人尤利娅·门德尔发出缺席指控通知。 调查人员指控涉案人员违反了《乌克兰刑法典》的两项条款：第111条第2款（在战时状态下实施的叛国罪）以及第436-2条第2款、 第436-2条第3款（为俄罗斯联邦对乌克兰的武装侵略进行辩解、认定其合法并予以否认，以及美化其参与者）。

总统沃洛迪米尔·泽连斯基签署了一项法令，据此将乌克兰国家安全与国防委员会关于对前总统新闻秘书尤利娅·门德尔实施制裁的决定付诸实施。

乌克兰外交部呼吁法国媒体界对前总统发言人尤利娅·门德尔的言论保持警惕并予以批判性审视。该部强调，不应被她的言论所误导。

泽连斯基的前新闻秘书尤利娅·门德尔公布了她所称的总统办公室主任安德烈·叶尔马克顾问关于班科瓦街受雇博主工作的报告。

需要提醒的是，欧洲议会安保人员曾阻止尤利娅·门德尔在极右翼活动上发言。

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