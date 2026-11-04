在乌克兰南极“韦尔纳茨基学者”站附近，极地考察人员发现了本繁殖季首批企鹅蛋。 目前，研究人员已统计到14枚蛋，但近期数量将大幅增加，可能达到数千枚。

据乌克兰生物学家估算，加林德斯岛上的企鹅正值产卵期，因为亚南极企鹅早在9月底就开始交配了。 因此，整个研究团队在散步或其他活动期间，都密切关注着八千多只企鹅巢穴中的情况。

“对科学家而言，准确记录第一枚蛋出现的日期至关重要，因为据此可以追踪历年来的变化以及外部条件（特别是气候变化）的影响，”乌克兰国家科学院中心解释道。

最终，11月2日，考察队医生叶利扎维塔·皮德盖茨卡发现了第一枚蛋。这个即将迎来新生命的小企鹅巢位于地球空间实验室附近的岩石上。 前两年，第一枚蛋也是在这个地方发现的。

“我走近每一群企鹅，慢慢地往里张望。这时，其中一个巢穴里的鸟儿站了起来，巢下闪过一道亮光。 起初我还以为那只是只小爪子。但后来我拍了张照片，放大一看——原来是个蛋！”叶丽扎维塔说道。

科学家推测，企鹅们之所以选中DNCH小屋附近的岩壁绝非偶然——这是岛上最高的筑巢点之一。正因如此，那里的积雪消融得相对较早，周边环境也更适合孵化雏鸟。

“目前，第31次考察队的生物学家已在岛上不同区域统计到14枚蛋。总体而言，考虑到企鹅的数量，预计这里会有数千枚蛋，”极地考察队员补充道。

通常每个巢中会有两枚蛋，较少见的情况下会有三枚。这些蛋的形状和大小类似鹅蛋，但呈灰绿色。 雌雄企鹅会轮流孵蛋，并轮流下海捕食。

“去年‘韦尔纳茨基’站附近的企鹅繁殖季以创纪录的数量收官——近1.1万只企鹅。这次会有多少，我们一定会告诉大家。 眼下我们正期待着小企鹅的降生：它们将在一个多月后呱呱坠地，”科学家们写道。

乌克兰国家南极科学中心分享了照片，展示了这些羽毛父母如何在由小石子筑成的巢中悉心孵化未来的幼崽。

韦尔纳茨基站已成为乌克兰战略的重要组成部分——Politico。

乌克兰已启动新一轮南极考察队招募工作，目的地为“维尔纳茨基学者”站。

需要指出的是，在“维尔纳茨基院士”站附近已设立了相应的南极保护区。

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