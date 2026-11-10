在比尔戈罗德-德尼斯特罗夫斯基法院发现了类似隐蔽摄像头的装置

最高司法委员会审议了敖德萨州比尔戈罗德-德尼斯特罗夫斯基市区法院院长尤利娅·沃尔科娃关于该机构办公场所内可能存在非法监视行为的报告。在法院天花板上发现了类似隐蔽摄像头和窃听设备的装置。

最高司法委员会认为，发现的设备可能构成对法院工作的干预，并侵犯了法官独立性的保障。有鉴于此，委员会决定向总检察长办公室提出请求，要求对相关情况展开调查。

这些设备是在例行更换灯具时被发现的

2026年9月30日，法院后勤负责人在走廊更换照明设备时，注意到悬挂式天花板面板表面有不明电气装置，外观上类似于视频和音频监控设备。

这一发现之所以不同寻常，不仅在于设备的安装位置。这些设备虽已接入法院的电力网络，但经核查发现，它们并未在该机构的正式登记名录中。

该工作人员将发现的情况报告给了法院院长尤利娅·沃尔科娃，后者向最高司法委员会提交了关于干预法官司法活动的申诉。

她认为，在缺乏正当法律依据的情况下安装和使用此类技术设备，侵犯了法官独立性和不可侵犯性的保障。

不过，从该报告中无法确定究竟是谁安装了这些设备，它们在室内停留了多长时间，以及是否实际进行了谈话录音或视频监控。

最高司法委员会已向总检察长办公室提出申诉

经审议尤利娅·沃尔科娃的报告，最高司法委员会得出结论：在缺乏正当法律依据的情况下，在法院办公室内安装设备属于对法院活动的干预，并侵犯了法官独立性的保障。

有鉴于此，最高司法委员会决定向总检察长办公室提出请求，要求就法院院长报告中所述事实，提供有关刑事违法行为的侦查和调查情况的信息。

此处涉及根据《乌克兰刑法典》第376条第一款（该条款规定了干涉司法机关活动的法律责任）登记在统一审前调查登记册中的刑事诉讼程序。

由此可见，法院日常的维护工作导致发现了不明设备，并引发了关于法院活动可能遭到非法监视的质疑。

究竟是谁安装了这些设备、归谁所有以及用于何种目的，将在调查过程中查明。

《司法法律报》报道了这一消息。

需要指出的是，乌克兰国家反腐败局（NABU）和特别反腐败检察署（SAP）此前曾当场抓获奥德萨州某区法院院长收受贿赂。

最高司法委员会未受理关于免去亚历山大·博亚尔斯基法官职务的提议。

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