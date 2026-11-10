W sądzie w Biłhorodzie nad Dniestrem znaleziono urządzenia przypominające ukryte kamery

Wyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości rozpatrzyła zgłoszenie przewodniczącej Sądu Miejsko-Rejonowego w Biełgorodzie nad Dniestrem w obwodzie odeskim, Julii Volkowej, dotyczące możliwej nielegalnej inwigilacji na terenie tej instytucji. W suficie sądu wykryto urządzenia przypominające ukryte kamery oraz urządzenia podsłuchowe.

Rada uznała znaleziony sprzęt za potencjalną ingerencję w działalność sądu oraz naruszenie gwarancji niezależności sędziów. W związku z tym rada postanowiła zwrócić się do Biura Prokuratora Generalnego o zbadanie okoliczności sprawy.

Urządzenia wykryto podczas rutynowej wymiany oprawy oświetleniowej

30 września 2026 r. kierownik ds. gospodarki sądu podczas wymiany oprawy oświetleniowej w korytarzu zauważył na powierzchni panelu sufitu podwieszanego nieznane urządzenia elektryczne, wizualnie przypominające sprzęt do monitoringu wizyjnego i audio.

Znalezisko okazało się niezwykłe nie tylko ze względu na lokalizację sprzętu. Urządzenia były podłączone do sieci elektrycznej sądu, jednak kontrola wykazała, że nie figurują one oficjalnie w ewidencji instytucji.

Pracownik poinformował o wykrytym sprzęcie przewodniczącą sądu Julię Wołkową, która zwróciła się do Najwyższej Rady Wymiaru Sprawiedliwości z oświadczeniem o ingerencji w działalność sędziów w zakresie wymiaru sprawiedliwości.

Jej zdaniem instalacja i wykorzystywanie tego rodzaju środków technicznych bez odpowiedniego uzasadnienia prawnego narusza gwarancje niezależności i nietykalności sędziowskiej.

Jednocześnie z zawiadomienia nie wynika, kto dokładnie zainstalował urządzenia, jak długo znajdowały się one w pomieszczeniu oraz czy faktycznie rejestrowały rozmowy lub prowadziły monitoring wizyjny.

Wysoka Rada Wymiaru Sprawiedliwości zwróciła się do Biura Prokuratora Generalnego

Po rozpatrzeniu zgłoszenia Julii Volkowej Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości doszła do wniosku, że zainstalowanie sprzętu w pomieszczeniu sądu bez odpowiedniego uzasadnienia prawnego stanowi ingerencję w działalność sądu oraz naruszenie gwarancji niezależności sędziów.

W związku z tym WSR postanowiła zwrócić się do Biura Prokuratora Generalnego o udzielenie informacji dotyczących ujawnienia i prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw na podstawie faktów przedstawionych w zgłoszeniu przewodniczącej sądu.

Chodzi o postępowania karne wpisane do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych na podstawie części pierwszej artykułu 376 Kodeksu karnego Ukrainy, który przewiduje odpowiedzialność za ingerencję w działalność organów sądowych.

W ten sposób zwykłe prace porządkowe w sądzie doprowadziły do wykrycia nieznanego sprzętu i podniesienia kwestii ewentualnej nielegalnej inwigilacji działalności sądu.

Kto zainstalował urządzenia, do kogo należały i w jakim celu były wykorzystywane, ma zostać ustalone w trakcie śledztwa.

Informuje o tym Gazeta Sądowo-Prawna.

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