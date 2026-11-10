В Белгород-Днестровском суде обнаружили устройства, похожие на скрытые камеры

Высший совет правосудия рассмотрел сообщение председателя Белгород-Днестровского городского районного суда Одесской области Юлии Волковой о возможной незаконной слежке в помещении учреждения. В потолке суда обнаружили устройства, похожие на скрытые камеры и средства прослушивания.

ВСП расценила обнаруженное оборудование как возможное вмешательство в деятельность суда и нарушение гарантий независимости судей. В связи с этим совет решил обратиться в Офис Генерального прокурора для расследования обстоятельств.

Устройства обнаружили во время обычной замены светильника

30 сентября 2026 года заведующий хозяйством суда во время замены осветительного прибора в коридоре заметил на поверхности панели натяжного потолка неизвестные электрические устройства, визуально похожие на оборудование для видео- и аудионаблюдения.

Находка оказалась необычной не только из-за места расположения оборудования. Устройства были подключены к электросети суда, однако проверка показала, что официально на учете учреждения они не числятся.

Об обнаруженном оборудовании сотрудник сообщил председателю суда Юлии Волковой, которая обратилась в Высший совет правосудия с заявлением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия.

По её мнению, установка и использование подобных технических средств без надлежащего правового обоснования нарушает гарантии судейской независимости и неприкосновенности.

При этом из сообщения не следует, кто именно установил устройства, как долго они находились в помещении и осуществляли ли они фактическую запись разговоров или видеонаблюдение.

ВСП обратилась в Офис генерального прокурора

Рассмотрев сообщение Юлии Волковой, Высший совет правосудия пришел к выводу, что установка оборудования в помещении суда без надлежащего правового обоснования является вмешательством в деятельность суда и нарушением гарантий независимости судей.

В связи с этим ВСП решила обратиться в Офис Генерального прокурора с просьбой предоставить информацию о раскрытии и расследовании уголовных правонарушений по фактам, изложенным в заявлении председателя суда.

Речь идет об уголовных производствах, внесенных в Единый реестр досудебных расследований по части первой статьи 376 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за вмешательство в деятельность судебных органов.

Таким образом, обычные хозяйственные работы в суде привели к обнаружению неизвестного оборудования и подняли вопрос о возможном незаконном наблюдении за деятельностью суда.

Кто установил устройства, кому они принадлежали и с какой целью использовались, должно быть установлено в ходе расследования.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

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