Зеленский заявил, что Путин получает искаженную информацию о ситуации на фронте

В ходе переговоров в Абу-Даби российская делегация заявляла о якобы захваченной половине территории Донбасса, которую сейчас контролирует Украина. Президент Владимир Зеленский назвал эти утверждения далекими от реального положения дел на фронте. По его словам, такие заявления свидетельствуют о том, что Владимир Путин получает искаженную информацию о ситуации на войне.

Российские представители на переговорах говорили о значительных территориальных завоеваниях на Донбассе. В частности, утверждали, что оккупировали половину земель, которые на тот момент оставались под контролем украинских сил. «Россияне думают, они делились этим, что они оккупировали половину территории Донбасса, которую контролируем мы. Половину, а не одно село. И там были военные, разведка с их стороны, они серьезно об этом говорили», — сказал президент.

По словам Зеленского, украинская делегация удивилась таким утверждениям. Ведь информацию о ситуации на фронте можно проверить различными способами, в частности с помощью открытых данных и разведывательной информации. Поэтому, как отметил глава государства, сложно объяснить, почему российская сторона озвучивала на переговорах столь преувеличенные заявления.

Президент связал это с тем, что Владимир Путин может получать от своего окружения информацию, не соответствующую реальному положению дел. Он обратил внимание, что российский лидер, похоже, опирается на совершенно иную картину событий. «Путин живет в другой информации, другой реальности», — подчеркнул Зеленский.

По мнению президента Украины, именно из-за такого восприятия ситуации на фронте Путин может убеждать американскую сторону, что России осталось немного времени до захвата всей восточной части Украины. Зеленский упомянул, что речь идет о сроках в один, два или три месяца.

В то же время украинский президент отметил, что заявлять о полном контроле над определенной территорией можно даже без реальных оснований. Но такие слова не меняют ситуации на поле боя. «Я тоже могу взять и нарисовать картинку, изобразив полный контроль над чем-то. Но это неправда», — сказал Зеленский.

Таким образом президент пояснил, что заявления российской делегации на переговорах не стоит воспринимать как подтверждение реальных изменений на фронте. В то же время он обратил внимание на проблему с информацией, которую российское руководство использует для оценки хода войны. Об этом Зеленский рассказал во время общения с журналистами.

В ходе первого раунда переговоров в Абу-Даби США, Украина и европейские партнеры согласовывали подходы к прекращению войны. Спецпредставитель США Стив Виткофф сообщил, что среди ключевых тем были гарантии безопасности для Украины, роль НАТО и будущая архитектура безопасности в Европе.

Переговоры в Абу-Даби: Виткофф и Кушнер будут работать над территориальным вопросом.

Украинские представители 10 ноября прибыли в Абу-Даби, где должны состояться переговоры с участием Украины, США и России. Начало встречи запланировано на 09:50.

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