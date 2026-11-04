维亚切斯拉夫·津琴科于10月1日被认定犯有谋杀语言学家伊琳娜·法里翁的罪行并被判处终身监禁，他已提起上诉。该上诉于11月3日提交至法院。

遇害者的女儿索菲娅·奥索巴透露了这一消息。

“他们可以对判决提出上诉，但没有人能、也永远无法将我的妈妈还给我，将我的孩子们的外婆还给他们。 正因如此，我将战斗到底！因为这不仅关乎判决，更关乎对那位将一生奉献给乌克兰的人所遭受的残忍谋杀，必须予以不可避免的惩罚，”她在文中写道。

需要指出的是，伊琳娜·法里翁于2024年7月19日在利沃夫遇害。在庭审过程中，津琴科未承认自己的罪行。根据法律规定，对判决提出上诉的期限为30天。

来源：索菲娅·奥索巴

目前，执法部门尚未查明语言学家兼社会活动家伊琳娜·法里翁遇害案中可能的幕后指使者。此外，调查也未发现任何可能与被判刑的维亚切斯拉夫·津琴科合作或为其追随者的人员。

语言学家伊琳娜·法里翁的女儿索菲娅·奥索巴称，维亚切斯拉夫·津琴科因谋杀其母亲被判处无期徒刑的判决具有历史意义。 此外，索菲娅·奥索巴还透露了计划如何处置被判刑者需支付的500万格里夫纳。

因谋杀语言学家伊琳娜·法里翁而被判处无期徒刑的维亚切斯拉夫·津琴科的辩护律师，已就利沃夫谢甫琴科区法院的判决提起上诉。 辩护律师塔季扬娜·穆西希娜于10月1日声明本案完全是捏造的，并坚称其当事人无罪。

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