国家银行向各银行提供了价值超过6000万美元（按等值计算）的美元和欧元

乌克兰银行业对外币现金的需求依然温和。在11月4日的操作中，乌克兰国家银行满足了四家金融机构的申请，向其提供了4000万美元和2140万欧元以补充现金储备。

此举旨在确保金融机构拥有必要的外汇储备，以满足客户的需求。

据乌克兰国家银行称，共有四家银行参与了此次操作。 监管机构宣布的供应额度为5000万美元和5000万欧元，而提交申请的总金额为4000万美元和2140万欧元。所有申请均获全额满足。

由此可见，银行的实际需求低于乌克兰央行提供的外汇额度。根据11月3日至4日交易的结果，监管机构的供应量超过金融机构总需求的三倍以上。

乌克兰国家银行指出，这表明银行体系内拥有充足的现外币储备，且在补充现金储备方面不存在系统性问题。

格里夫纳汇率走强，乌克兰央行将延续外汇操作

乌克兰国家银行提醒称，在可控浮动汇率制度下，格里夫纳汇率可能双向波动——既可能贬值，也可能升值。

具体而言，11月4日确定的次一工作日格里夫纳官方汇率升至45.5格里夫纳/美元。

与此同时，根据11月4日的数据，现汇市场上美元的卖出汇率为46.4格里夫纳/美元。

尽管银行对现金外汇的需求较为温和，但乌克兰国家银行仍计划于11月5日开展类似操作。 监管机构解释称，此举出于预防性需要，旨在维持充足的现金外汇流动性，以确保银行能够持续满足民众的需求。

乌克兰国家银行新闻处通报了这一消息。

乌克兰国家银行未支持关于虚拟资产流通的法案。

乌克兰央行为支撑格里夫纳汇率创下了两项外汇销售纪录。

是受控贬值还是骤然崩盘：为何乌克兰央行放任格里夫纳贬值，汇率将何去何从。

只要合作伙伴继续提供资金，乌克兰国家银行就有能力维持汇率——经济学家奥列格·彭津表示。

10月29日，美元和欧元的官方汇率出现下跌。

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