基辅索洛缅区法院裁定，对涉嫌泄露军队驻地信息、妨碍乌克兰武装部队合法活动以及组织大规模骚乱的塔季扬娜·基里耶娃实施两个月的羁押。

据调查显示，该嫌疑人与瓦伦蒂娜·莫洛达及一名救护车司机串通一气，通过Telegram群组传递了军事设施的相关信息，以便随后封锁该设施的入口。

然而，基里耶娃本人及其辩护律师否认了有关恶意意图的指控，坚称其行为目的仅在于确保一位熟人得到住院治疗，并向部队领导层通报可能存在的挑衅者。

来源：公共电视台。

法院对瓦伦蒂娜·莫洛迪娅作出了羁押决定，她曾假扮医生参与了彼得罗帕夫利夫斯卡·博尔沙吉夫卡的事件。 她将被羁押60天，且不得保释。该女子被指控在战时状态下妨碍乌克兰武装部队执行任务，并泄露军事设施的位置信息。

国民卫队指挥官证实，从彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡被带回的嫌疑人已被羁押。

维吉夫斯基解释了该青少年的父母因参与彼得罗帕夫洛夫斯卡-博尔沙吉夫卡骚乱可能面临的后果。

此前，国家调查局已就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡发生的冲突立案调查。

需要提醒的是，布达诺夫对彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡的事件作出了回应。

“亚速”旅总部就彼得罗帕夫洛夫斯卡亚·博尔沙吉夫卡驻地附近的冲突发表了评论。

视频：在彼得罗帕夫洛夫斯卡亚-博尔沙吉夫卡，人群试图将动员入伍的士兵从大巴上解救出来。

关注我们在