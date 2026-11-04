Sąd aresztował kolejną osobę podejrzaną o udział w zamieszkach w Pietropawłowskiej Borszczagowce

Sąd Rejonowy Solomjanski w Kijowie nakazał aresztowanie na dwa miesiące Tetiany Kirejewej, podejrzanej o rozpowszechnianie informacji o rozmieszczeniu wojska, utrudnianie legalnej działalności Sił Zbrojnych Ukrainy oraz organizowanie masowych zamieszek.

Według danych śledztwa podejrzana działała w zmowie z Walentyną Molodą oraz kierowcą karetki pogotowia, przekazując za pośrednictwem grupy na Telegramie dane dotyczące obiektu wojskowego w celu późniejszego zablokowania dojazdów do niego.

Z kolei sama Kirejewa i jej obrona odrzucają zarzuty dotyczące złego zamiaru, twierdząc, że celem tych działań było jedynie zapewnienie hospitalizacji znajomego oraz poinformowanie dowództwa jednostki o potencjalnych prowokatorach.

Źródło: Suspilne.

Sąd wyznaczył środek zabezpieczający wobec Walentyny Molodiej, która podając się za lekarkę brała udział w wydarzeniach w Pietropawłowskiej Borszczagowce. Będzie przetrzymywana w areszcie przez 60 dni bez możliwości wpłacenia kaucji. Kobiecie zarzuca się utrudnianie działalności Sił Zbrojnych Ukrainy w warunkach stanu wojennego oraz ujawnienie informacji o lokalizacji obiektu wojskowego.

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