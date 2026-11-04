W kontekście doniesień o przygotowaniach do rozmów pokojowych w Abu Zabi pozostaje otwarta kwestia gwarancji bezpieczeństwa, które mogłyby uchronić Ukrainę przed kolejną rosyjską inwazją. Jednocześnie istnieje jeszcze jeden mechanizm wzmocnienia obrony kraju – zwiększenie produkcji uzbrojenia.

Producenci broni mogą zwiększyć skalę produkcji, jeśli otrzymają niezbędne finansowanie.

W ciągu kilku lat negocjacji punkt ciężkości w kwestii gwarancji dla Ukrainy przesunął się z rozmów o przystąpieniu do NATO na zobowiązania w zakresie bezpieczeństwa ze strony grupy krajów partnerskich, znanej jako Koalicja Chętnych. Rosja sprzeciwia się jednak rozmieszczeniu wojsk NATO na Ukrainie. Ukraina z kolei nie jest gotowa na gwarancje wyłącznie w formie pisemnej.

Autorzy wskazali jeszcze jedną możliwość zapewnienia Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa w przyszłości. Jest to silna armia oraz rozwój przemysłu obronnego, którego wartość w latach pełnej wojny wzrosła z 1 do 55 mld dolarów.



Atutami tego przemysłu są możliwość testowania uzbrojenia na polu bitwy oraz konkurencyjna cena. Wadą jest brak finansowania:

„Ukraińskie przedsiębiorstwa zbrojeniowe mogą obecnie wytwarzać znacznie więcej produktów, niż państwo jest w stanie zakupić. Te niewykorzystane moce produkcyjne to marnotrawstwo, na które Ukraina w czasie wojny nie może sobie pozwolić”.

Aby rozwiązać ten problem, rozwija się model duński, w ramach którego szereg krajów zaczęło finansować dodatkową produkcję w ukraińskich przedsiębiorstwach zbrojeniowych jako bezpośrednią formę pomocy wojskowej. Ponadto Ukraina stopniowo otwiera się na eksport broni.

Eksport ten oznacza jednak nie tylko wzmocnienie dzięki napływowi środków finansowych. Oznacza on również umocnienie pozycji Ukrainy poprzez rozszerzenie udziału kraju w europejskim sektorze bezpieczeństwa. Sprzyja temu również powstawanie wspólnych przedsiębiorstw ukraińskich i europejskich partnerów. Takie przedsiębiorstwa powstają w sektorze produkcji dronów.

Jak pisze magazyn Atlantic Council, dopóki kwestia ta nie zostanie skutecznie rozwiązana, nie będzie żadnych realnych perspektyw na trwały pokój w Europie Wschodniej.

Przypomnijmy, że spotkanie dotyczące gwarancji bezpieczeństwa i odbudowy Ukrainy odbędzie się w Brukseli.

Stany Zjednoczone zaproponowały Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa wzorowane na art. 5 Traktatu Północnoatlantyckiego. Według prezydenta Wołodymyra Zełenskiego specjalny wysłannik Donalda Trumpa, Steve Witkoff, ma przekazać te propozycje rosyjskim władzom podczas wizyty w Sankt Petersburgu 21 października. Jednocześnie szczegóły ewentualnych gwarancji nie zostały jeszcze ujawnione, a Moskwa i Waszyngton nie skomentowały oficjalnie oświadczenia prezydenta Ukrainy.

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