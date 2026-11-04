Виробництво зброї може стати додатковою гарантією безпеки для України

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На тлі повідомлень про підготовку до мирних переговорів в Абу-Дабі залишається відкритим питання гарантій безпеки, які могли б убезпечити Україну від нового російського вторгнення. Водночас існує ще один механізм посилення оборони країни – нарощування виробництва озброєння.

Виробники зброї можуть збільшити обсяги випуску продукції, якщо отримають необхідне фінансування.

За кілька років переговорів акцент щодо гарантій для України змістився з переговорів про вступ до НАТО на зобов’язання у сфері безпеки з боку групи країн-партнерів, відомої як Коаліція бажаючих. Однак Росія виступає проти розміщення військ НАТО в Україні. Україна ж не готова до виключно письмових гарантій.

Автори назвали ще одну можливість забезпечити Україні гарантії безпеки в майбутньому. Це сильна армія та розвиток оборонної промисловості, обсяги якої за роки повномасштабної війни зросли з 1 до 55 млрд доларів.



Сильні сторони такої промисловості – можливість випробовувати озброєння на полі бою та конкурентна ціна. Мінус – брак фінансування:

"Українські оборонні підприємства наразі можуть виробляти значно більше продукції, ніж держава може собі дозволити закупити. Ці невикористані потужності – це марнотратство, якого Україна у воєнний час не може собі дозволити".

Для вирішення проблеми розвивається данська модель, коли низка країн почала фінансувати додаткове виробництво на українських оборонних підприємствах як пряму форму військової допомоги. Крім того, Україна поступово відкриває експорт зброї.

При цьому експорт – це не лише зміцнення за рахунок надходження коштів. Це також зміцнення позицій України за рахунок розширення участі країни в європейському секторі безпеки. Цьому сприяє й поява спільних підприємств українських та європейських партнерів. Такі підприємства з’являються у сфері виробництва безпілотників.

Як пише журнал Atlantic Council, доки це питання не буде ефективно вирішено, доти й не буде жодних реальних перспектив сталого миру у Східній Європі.

Нагадаємо, що Зустріч щодо гарантій безпеки та відбудови України відбудеться у Брюсселі.

США запропонували Україні гарантії безпеки за зразком 5-ї статті Північноатлантичного договору. За словами президента Володимира Зеленського, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф має передати ці пропозиції російському керівництву під час візиту до Санкт-Петербурга 21 жовтня. Водночас деталі можливих гарантій поки не розкривають, а Москва та Вашингтон офіційно не прокоментували заяву українського президента.

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