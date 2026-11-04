武器生产可能成为乌克兰安全的额外保障

在有关阿布扎比和平谈判筹备工作的报道背景下，如何通过安全保障措施保护乌克兰免受俄罗斯新一轮入侵的问题仍悬而未决。与此同时，还有另一种加强国家防务的机制——扩大武器生产。

如果获得必要的资金支持，军火制造商便能提高产量。

经过数年的谈判，关于对乌克兰保障的重点已从加入北约的谈判，转向由被称为“自愿联盟”的一组伙伴国在安全领域作出的承诺。 然而，俄罗斯反对北约在乌克兰部署军队。而乌克兰也不愿仅接受书面保证。

作者还提出了一种确保乌克兰未来安全保障的另一种可能性，即拥有强大的军队并发展国防工业——在全面战争的这些年里，该行业的规模已从10亿美元增长至550亿美元。



该产业的优势在于能够在战场上测试武器装备，且价格具有竞争力。缺点则是资金短缺：

“乌克兰国防企业目前的生产能力远超国家能够负担的采购量。这些未被充分利用的生产能力是一种浪费，而乌克兰在战时是无法承受这种浪费的。”

为解决这一问题，丹麦模式正在推广：一些国家已开始为乌克兰国防企业的增产提供资金，将其作为直接军事援助的一种形式。此外，乌克兰正逐步开放武器出口。

与此同时，出口不仅意味着通过资金流入来增强国力，还意味着通过扩大乌克兰在欧洲安全领域的参与度来巩固其地位。乌克兰与欧洲合作伙伴成立合资企业的举措也为此提供了助力。 此类合资企业正出现在无人机生产领域。

正如《大西洋理事会》杂志所写，只要这个问题没有得到有效解决，东欧就不可能有实现持久和平的任何切实前景。

需要指出的是，关于乌克兰安全保障与重建的会议将在布鲁塞尔举行。

美国提议参照《北大西洋公约》第五条向乌克兰提供安全保障。 据总统沃洛迪米尔·泽连斯基称，唐纳德·特朗普的特使史蒂夫·维特科夫将在10月21日访问圣彼得堡期间，向俄罗斯领导层转达这些提议。 不过，目前尚未透露这些潜在保障措施的具体细节，莫斯科和华盛顿方面也尚未就乌克兰总统的声明发表官方评论。

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