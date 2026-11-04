Производство оружия может стать дополнительной гарантией безопасности для Украины

На фоне сообщений о подготовке к мирным переговорам в Абу-Даби остается открытым вопрос о гарантиях безопасности, которые могли бы защитить Украину от нового российского вторжения. В то же время существует еще один механизм укрепления обороны страны — наращивание производства вооружений.

Производители оружия могут увеличить объемы выпуска продукции, если получат необходимое финансирование.

За несколько лет переговоров акцент в отношении гарантий для Украины сместился с переговоров о вступлении в НАТО на обязательства в сфере безопасности со стороны группы стран-партнеров, известной как «Коалиция желающих». Однако Россия выступает против размещения войск НАТО в Украине. Украина же не готова к исключительно письменным гарантиям.

Авторы назвали ещё одну возможность обеспечить Украине гарантии безопасности в будущем. Это сильная армия и развитие оборонной промышленности, объёмы которой за годы полномасштабной войны выросли с 1 до 55 млрд долларов.



Сильные стороны такой промышленности — возможность испытывать вооружение на поле боя и конкурентоспособная цена. Минус — недостаток финансирования:

«Украинские оборонные предприятия в настоящее время могут производить значительно больше продукции, чем государство может себе позволить закупить. Эти неиспользованные мощности — это расточительство, которого Украина в военное время не может себе позволить».

Для решения проблемы развивается датская модель, когда ряд стран начал финансировать дополнительное производство на украинских оборонных предприятиях в качестве прямой формы военной помощи. Кроме того, Украина постепенно открывает экспорт оружия.

При этом экспорт — это не только укрепление за счет поступления средств. Это также укрепление позиций Украины за счет расширения участия страны в европейском секторе безопасности. Этому способствует и появление совместных предприятий украинских и европейских партнеров. Такие предприятия появляются в сфере производства беспилотников.

Как пишет журнал Atlantic Council, пока этот вопрос не будет эффективно решен, до тех пор не будет никаких реальных перспектив устойчивого мира в Восточной Европе.

Напомним, что встреча по вопросам гарантий безопасности и восстановления Украины состоится в Брюсселе.

США предложили Украине гарантии безопасности по образцу 5-й статьи Североатлантического договора. По словам президента Владимира Зеленского, специальный посланник Дональда Трампа Стив Виткофф должен передать эти предложения российскому руководству во время визита в Санкт-Петербург 21 октября. В то же время детали возможных гарантий пока не раскрываются, а Москва и Вашингтон официально не прокомментировали заявление украинского президента.

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