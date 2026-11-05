У Тернополі перенесли робочі дні на зимові свята: коли містяни відпрацьовуватимуть

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У Тернополі працівники комунальних підприємств, шкіл і соціальних закладів матимуть додаткові вихідні 25 грудня та 1 січня 2027 року. Натомість ці робочі дні перенесли на дві суботи — у грудні та січні.

Згідно з рішенням виконкому, робочий день із п’ятниці, 25 грудня, перенесли на суботу, 19 грудня.

Вихідний 1 січня 2027 року працівники відпрацьовуватимуть у суботу, 16 січня.

«Виконавчий комітет рекомендує керівникам підприємств, установ і організацій міста Тернополя перенести робочі дні відповідно до зазначеного рішення», — йдеться у повідомленні.

Таким чином, працівники комунальних підприємств, шкіл і соціальних закладів зможуть відпочити на Різдво та Новий рік, а перенесені робочі дні відпрацюють у відповідні суботи.

Минулого року міська влада також ухвалювала рішення про перенесення робочих днів на період різдвяних і новорічних свят. Тоді керівникам приватних підприємств, установ та організацій Тернополя рекомендували запровадити аналогічний графік.

Водночас цьогорічне рішення виконкому безпосередньо стосується працівників комунальних підприємств, шкіл і соціальних закладів. Для приватного бізнесу перенесення робочих днів не є обов’язковим.

Про це свідчить рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради 4 листопада.

Листопад є важливим перехідним місяцем у церковному році, коли віряни готуються до початку Різдвяного посту. На цей місяць припадають дні пам'яті видатних святих, зокрема великих мучеників та апостолів, які відіграють особливу роль у християнській традиції.

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