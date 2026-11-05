W Ternopilu przesunięto dni robocze na okres świąt zimowych: kiedy mieszkańcy będą nadrabiać zaległości

W Ternopilu pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, szkół i placówek opieki społecznej będą mieli dodatkowe dni wolne 25 grudnia i 1 stycznia 2027 roku. Zamiast tego te dni robocze przeniesiono na dwie soboty — w grudniu i styczniu.

Zgodnie z decyzją komitetu wykonawczego dzień roboczy z piątku, 25 grudnia, został przeniesiony na sobotę, 19 grudnia.

Dzień wolny od pracy z 1 stycznia 2027 r. pracownicy odpracują w sobotę, 16 stycznia.

„Komitet Wykonawczy zaleca kierownictwu przedsiębiorstw, instytucji i organizacji miasta Ternopil przeniesienie dni roboczych zgodnie z niniejszą decyzją” — czytamy w komunikacie.

W ten sposób pracownicy przedsiębiorstw komunalnych, szkół i placówek socjalnych będą mogli odpocząć w Boże Narodzenie i Nowy Rok, a przeniesione dni robocze odpracują w odpowiednie soboty.

W ubiegłym roku władze miejskie również podjęły decyzję o przeniesieniu dni roboczych na okres świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Wówczas kierownictwu prywatnych przedsiębiorstw, instytucji i organizacji w Ternopilu zalecono wprowadzenie analogicznego harmonogramu.

Jednocześnie tegoroczna decyzja komitetu wykonawczego dotyczy bezpośrednio pracowników przedsiębiorstw komunalnych, szkół i placówek opieki społecznej. Dla prywatnego biznesu przeniesienie dni roboczych nie jest obowiązkowe.

Świadczy o tym decyzja komitetu wykonawczego Rady Miejskiej w Ternopilu z 4 listopada.

Listopad jest ważnym miesiącem przejściowym w roku kościelnym, kiedy to wierni przygotowują się do rozpoczęcia postu bożonarodzeniowego. W tym miesiącu obchodzone są dni pamięci wybitnych świętych, w szczególności wielkich męczenników i apostołów, którzy odgrywają szczególną rolę w tradycji chrześcijańskiej.

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