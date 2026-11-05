Budanow skomentował nowe zatrzymania w sprawie Kartaginy

Szef Biura Prezydenta Kirilo Budanow oświadczył, że stanowiska, tytuły i uprawnienia nie powinny chronić przed odpowiedzialnością za popełnione przestępstwa.

Według niego korupcja i inne przestępstwa powinny podlegać odpowiedniej ocenie prawnej, a winni powinni ponosić odpowiedzialność za swoje czyny.

Budanow podkreślił również konieczność szybkiej reakcji, obiektywnego i niezależnego śledztwa oraz sprawiedliwych orzeczeń.

„Sytuacja wymaga podjęcia zdecydowanych działań w odpowiednim czasie. Oczekujemy obiektywnego, niezależnego śledztwa i sprawiedliwych orzeczeń. Silne państwo prawa, w którym prawo obowiązuje wszystkich jednakowo, to nasz wspólny cel” – podsumował Budanow.

Źródło: Kirill Budanow, Telegram.

Przypomnijmy, że po opublikowaniu nowych materiałów w ramach sprawy „Kartagina” organy antykorupcyjne zatrzymały pierwszego zastępcę szefa Departamentu Śledztw Strategicznych Policji Narodowej Włodzimierza Cenowa.

NABU zatrzymało generała SBU Siergieja Dukę w ramach sprawy dotyczącej łapówek od call center.

Szef SBU zwolnił dwóch wysokich rangą urzędników, którzy figurują w śledztwie NABU.

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