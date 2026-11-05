Буданов прокомментировал новые задержания по делу «Карфаген»

Глава Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что должности, звания и полномочия не должны защищать от ответственности за совершенные преступления.

По его словам, коррупция и другие правонарушения должны получать надлежащую правовую оценку, а виновные — отвечать за свои действия.

Буданов также подчеркнул необходимость своевременного реагирования, объективного и независимого расследования и справедливых решений.

«Ситуация требует своевременных решительных действий. Ожидаем объективного, независимого расследования и справедливых решений. Сильное правовое государство, в котором закон действует одинаково для всех, — наша общая цель», — подытожил Буданов.

Источник: Кирилл Буданов, Telegram.

Напомним, после обнародования новых материалов в рамках дела «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.

НАБУ задержало генерала СБУ Сергея Дуку в рамках дела о взятках от колл-центров.

Глава СБУ уволил двух высокопоставленных чиновников, фигурирующих в расследовании НАБУ.

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