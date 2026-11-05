Буданов прокоментував нові затримання у справі Карфаген

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що посади, звання та повноваження не повинні захищати від відповідальності за скоєні злочини.

За його словами, корупція та інші правопорушення мають отримувати належну правову оцінку, а винні — відповідати за свої дії.

Буданов також наголосив на необхідності своєчасного реагування, об’єктивного й незалежного розслідування та справедливих рішень.

«Ситуація потребує вчасних сильних дій. Очікуємо об’єктивного, незалежного розслідування та справедливих рішень. Сильна правова держава, у якій закон діє однаково для кожного, — наша спільна мета», — підсумував Буданов.

Джерело: Кирило Буданов, Telegram.

Нагадаємо, після оприлюднення нових матеріалів у межах справи «Карфаген» антикорупційні органи затримали першого заступника начальника Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції Володимира Ценова.

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