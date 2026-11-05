Japonia będzie nadal wspierać Ukrainę i wprowadzać sankcje wobec Rosji

Japonia nie zmieni swojego stanowiska w sprawie wsparcia dla Ukrainy i będzie nadal wprowadzać sankcje wobec Rosji. Tokio zamierza również kontynuować współpracę z międzynarodowymi partnerami, aby przyczynić się do osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.

Wcześniej premier Japonii Sanae Takaichi zapewniła również prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, że polityka Tokio w zakresie wsparcia dla Kijowa i sankcji wobec Moskwy pozostanie niezmienna.

Podczas rozmowy z ministrem obrony Ukrainy Jewgienijem Chmarą Koizumi podkreślił, że Japonia konsekwentnie wspiera Ukrainę i nakłada sankcje na Rosję.

„Japonia nigdy nie zachwieje się w swoim konsekwentnym stanowisku dotyczącym wsparcia dla Ukrainy” – oświadczył japoński minister.

Potwierdził również, że Ministerstwo Obrony i Siły Samoobrony Japonii będą nadal ściśle współpracować ze społecznością międzynarodową w celu osiągnięcia sprawiedliwego i trwałego pokoju na Ukrainie.

Koizumi przypomniał, że strona japońska przekazała już Ukrainie pojazdy Sił Samoobrony oraz przyjmowała na leczenie rannych ukraińskich żołnierzy.

Z kolei Chmara podziękował Japonii za stałą pomoc dla Ukrainy. Osobno ministrowie omówili współpracę między Rosją a Koreą Północną.

Była to pierwsza rozmowa Koizumiego z ukraińskim odpowiednikiem po jego mianowaniu na stanowisko ministra obrony Japonii.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Japonii po zakończeniu wideokonferencji ministrów obrony obu krajów, która odbyła się 5 listopada. Źródło: https://censor.net/ua/n4032216



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