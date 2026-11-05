Японія продовжить підтримувати Україну та запроваджувати санкції проти РФ

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Японія не змінюватиме своєї позиції щодо підтримки України та продовжить запроваджувати санкції проти Росії. Токіо також має намір і надалі співпрацювати з міжнародними партнерами, щоб сприяти досягненню справедливого й тривалого миру в Україні.

Раніше прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїті також запевнила президента України Володимира Зеленського, що політика Токіо щодо підтримки Києва та санкцій проти Москви залишатиметься незмінною.

Під час розмови з міністром оборони України Євгенієм Хмарою Коїдзумі наголосив, що Японія послідовно підтримує Україну та запроваджує санкції проти Росії.

"Японія ніколи не похитнеться у своїй послідовній позиції щодо підтримки України", – заявив японський міністр.

Він також підтвердив, що Міністерство оборони та Сили самооборони Японії продовжуватимуть тісно співпрацювати з міжнародною спільнотою для досягнення справедливого та тривалого миру в Україні.

Коїдзумі нагадав, що японська сторона вже надала Україні транспортні засоби Сил самооборони та приймала на лікування поранених українських військовослужбовців.

Своєю чергою Хмара подякував Японії за постійну допомогу Україні. Окремо міністри обговорили співпрацю Росії та Північної Кореї.

Це була перша розмова Коїдзумі з українським колегою після його призначення на посаду міністра оборони Японії.

Про це повідомило Міністерство оборони Японії за підсумками відеопереговорів міністрів оборони двох країн 5 листопада Джерело: https://censor.net/ua/n4032216



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