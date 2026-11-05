日本将继续支持乌克兰，并对俄罗斯实施制裁

日本不会改变支持乌克兰的立场，并将继续对俄罗斯实施制裁。东京还打算继续与国际伙伴合作，以促进乌克兰实现公正且持久的和平。

此前，日本首相高井田早苗也向乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基保证，东京支持基辅及对莫斯科实施制裁的政策将保持不变。

在小泉与乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉的会谈中，小泉强调日本一贯支持乌克兰，并持续对俄罗斯实施制裁。

“日本在支持乌克兰这一一贯立场上绝不会动摇，”这位日本大臣表示。

他还确认，日本防卫省和自卫队将继续与国际社会密切合作，以实现乌克兰的公正与持久和平。

小泉提醒道，日方此前已向乌克兰提供了自卫队的运输车辆，并接收了受伤的乌克兰军人进行治疗。

赫马拉则对日本长期以来对乌克兰的援助表示感谢。两位部长还就俄罗斯与朝鲜的合作问题进行了单独讨论。

这是小泉就任日本防卫大臣后首次与乌克兰同行进行对话。

日本防卫省在11月5日两国防长视频会谈结束后发布了这一消息。来源：https://censor.net/ua/n4032216

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连斯基与日本国会议长就支持乌克兰一事进行了讨论。

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