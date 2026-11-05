Япония продолжит поддерживать Украину и вводить санкции против РФ
Япония не изменит свою позицию в отношении поддержки Украины и продолжит вводить санкции против России. Токио также намерено и в дальнейшем сотрудничать с международными партнерами, чтобы способствовать достижению справедливого и прочного мира в Украине.
Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити также заверила президента Украины Владимира Зеленского, что политика Токио в отношении поддержки Киева и санкций против Москвы останется неизменной.
Во время беседы с министром обороны Украины Евгением Хмарой Коидзума подчеркнул, что Япония последовательно поддерживает Украину и вводит санкции против России.
«Япония никогда не отступит от своей последовательной позиции в отношении поддержки Украины», — заявил японский министр.
Он также подтвердил, что Министерство обороны и Силы самообороны Японии будут продолжать тесно сотрудничать с международным сообществом для достижения справедливого и прочного мира в Украине.
Коидзуми напомнил, что японская сторона уже предоставила Украине транспортные средства Сил самообороны и принимала на лечение раненых украинских военнослужащих.
В свою очередь Хмара поблагодарил Японию за постоянную помощь Украине. Отдельно министры обсудили сотрудничество России и Северной Кореи.
Это был первый разговор Коидзуми с украинским коллегой после его назначения на должность министра обороны Японии.
Об этом сообщило Министерство обороны Японии по итогам видеопереговоров министров обороны двух стран 5 ноября. Источник: https://censor.net/ua/n4032216
Зеленский обсудил с главой парламента Японии вопрос поддержки Украины.
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