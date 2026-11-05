Зеленский раскритиковал работу «Киевводоканала» и заговорил о кадровых изменениях

Президент Владимир Зеленский заявил, что руководство «Киевводоканала» может быть заменено, если предприятие не ускорит работу в условиях проблем с энергоснабжением в столице. По его словам, коммунальные службы должны действовать оперативнее, ведь Киев переживает сложный период из-за российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Президент раскритиковал темпы работы «Киевводоканала» и заявил, что предприятие должно работать быстрее. «Водоканал должен работать не так. При всем уважении к людям. Я их не знаю. Они должны работать больше, быстрее. Если нужно менять руководство водоканала, пусть меняют», — заявил глава государства.

Зеленский также подчеркнул, что Киев оказался в одной из самых сложных ситуаций с энергоснабжением. По его словам, российские удары повредили линии связи между объектами генерации и столицей. Из-за этого электроэнергию не всегда удается передать потребителям в Киеве, даже когда она есть в общей энергосистеме. Президент сообщил, что ремонтные бригады ежедневно работают над восстановлением электроснабжения. В то же время он привел пример ситуации, когда жители Киева перекрыли дорогу из-за длительного отсутствия света.

По словам Зеленского, в этой ситуации полиция помогла привлечь работников к ремонту энергетического объекта. Когда люди увидели, что ремонтные работы наконец начались, они разблокировали движение. Таким образом, президент дал понять, что ожидает от коммунальных предприятий и служб более оперативной реакции на проблемы в городе. В частности, он не исключил кадровых изменений в руководстве «Киевводоканала», если работа предприятия не станет более оперативной. Об этом Зеленский

сказал

в интервью телеканалу ТСН.

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Коммунальные службы и энергетики в усиленном режиме нормализуют давление в сети водоснабжения Киева после очередной российской атаки на объекты критической инфраструктуры, которая привела к перебоям с электроснабжением 5 ноября.

В Киеве из-за последствий российских атак на энергетическую инфраструктуру сегодня, 5 ноября, возникли перебои с водоснабжением. В пяти районах столицы временно отсутствует вода или снижено давление в водопроводной сети.

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