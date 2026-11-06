Православные именины 6 ноября 2026 года: кто отмечает День ангела, а также значение имен

6 ноября именины отмечают Павел, Лука, Алексей, Николай, Петр, Клавдия, Александра и другие. Среди женских имен этой даты также есть Матрона, Текуса, Евфросиния и Атанасия. Рассказываем, откуда происходят эти имена и какое значение они имеют.

6 ноября Православная Церковь чтит память святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского, преподобного Варлаама Хутинского и других святых. Также в этот день поминают мучениц Текусу, Александру, Клавдию, Полактию, Евфросинию, Атанасию и Матрону. Именно с именами этих святых связана часть именинов этой даты.

Женские имена 6 ноября

Клавдия — имя латинского происхождения. Его связывают с древнеримским родовым именем Клавдиев. Традиционно его значение объясняют как «хромая», хотя сегодня это толкование не имеет негативной окраски. В церковном календаре упоминается мученица Клавдия.

Александра — женская форма имени Александр, которое происходит из греческого языка. Означает «защитница людей» или «та, что оберегает». Это имя связано с силой, решительностью и готовностью помогать другим.

Матрона — имя латинского происхождения, означающее «уважаемая женщина», «мать семьи» или «госпожа». В древнем Риме так называли замужних женщин из уважаемых семей. В православной традиции 6 ноября поминают мученицу Матрону.

Текуса — редкое имя греческого происхождения. Его связывают с древнегреческими формами, однако точное значение не имеет однозначного объяснения. Текуса была одной из Анкирских мучениц, которых Церковь чтит в этот день.

Полактия — малораспространённое имя греческого происхождения. Его точное значение сложно установить из-за древней формы и различных вариантов написания. В церковных преданиях Полактию упоминают среди мучениц, пострадавших за христианскую веру.

Евфросиния — имя древнегреческого происхождения. Оно означает «радость», «веселье» или «душевное спокойствие». Имя ассоциируется с образом искреннего и жизнерадостного человека. В церковном календаре 6 ноября поминают мученицу Евфросинию.

Атанасия — женская форма имени Атанасий, которое происходит из греческого языка и означает «бессмертная». Имя символизирует вечную жизнь и духовную стойкость. В этот день почитают мученицу Атанасию.

Мужские имена 6 ноября

Павел — имя латинского происхождения, означающее «малый» или «скромный». Оно стало известным благодаря апостолу Павлу, одному из важнейших деятелей раннего христианства. 6 ноября церковь чтит святителя Павла Исповедника, патриарха Константинопольского.

Лука — имя греческого происхождения, которое часто толкуют как «светлый» или «родом из Лукании» — исторической области на юге Италии. Самый известный носитель этого имени — апостол и евангелист Лука. В церковном календаре в этот день поминают преподобного Луку Сицилийского и Луку, эконома Киево-Печерского монастыря.

Варлаам — имя древнего семитского происхождения. Его значение часто объясняют как «сын народа» или «сын Бога», хотя существуют различные версии происхождения. 6 ноября почитают преподобного Варлаама Хутинского — основателя монастыря вблизи Новгорода.

Герман — имя латинского происхождения, означающее «брат» или «родной». Оно распространено в различных европейских странах. В этот день поминают святителя Германа, архиепископа Казанского.

Арефа — имя арабского происхождения, которое связывают со значениями «мудрый», «осведомленный» или «тот, кто знает». В православной традиции поминают мученика Арефу и его сподвижников, пострадавших за веру.

Акакий — имя греческого происхождения, означающее «невинный», «тот, кто не творит зла». Оно происходит от слова, связанного с отсутствием злых намерений. Имя встречается в православных святых и имеет нескольких святых покровителей.

Алексей — имя греческого происхождения, означающее «защитник» или «тот, кто оберегает». Оно происходит от слова alexein — «защищать». Имя было распространено среди христианских святых и правителей.

Опанас — украинская форма имени Афанасий. Оно происходит из греческого языка и означает «бессмертный». Одним из самых известных святых с этим именем был Афанасий Великий, архиепископ Александрийский.

Иван — имя древнееврейского происхождения, означающее «Бог милостивый» или «Божья благодать». Оно имеет множество форм в разных языках: Джон, Жан, Хуан, Йоханн. Это одно из самых распространённых имён в христианской традиции.

Ираклий — имя древнегреческого происхождения, связанное с именем мифологического героя Геракла. Его толкуют как «слава Геры». Имя имеет древнюю историю и встречается среди христианских святых.

Лаврентий — имя латинского происхождения, означающее «тот, кто родом из города Лаврент» или «увенчанный лавром». Лавровый венок в древности был символом победы и почёта.

Николай — имя греческого происхождения, означающее «победитель народов». Оно образовано от слов, обозначающих победу и народ. У этого имени много святых покровителей, и оно остается популярным в Украине.

Петр — имя греческого происхождения, означающее «камень» или «скала». Оно символизирует прочность и стойкость. Одним из самых известных носителей этого имени был апостол Петр.

Ян — сокращённая форма имени Иван, распространённая в Польше, Чехии и других европейских странах. Имеет древнееврейское происхождение и означает «Бог милостивый» или «Божья благодать».

Что такое День ангела и как его отмечать

День ангела, или именины, — это день памяти святого, в честь которого назвали человека. В христианской традиции такого святого считают небесным покровителем человека. К нему обращаются с молитвами и просят защиты и поддержки.

Именины не обязательно совпадают с днём рождения. Если в церковном календаре есть несколько святых с одним именем, обычно ориентируются на день памяти того святого, в честь которого назвали человека. Поэтому дата может зависеть от семейной и церковной традиции. В День ангела можно посетить храм, помолиться своему небесному покровителю или провести время с близкими. Не обязательно устраивать шумное празднование — главное, вспомнить о духовном смысле этой даты.

Как поздравить с именинами

В День ангела обычно желают здоровья, мира, душевного покоя, любви и благополучия. Также можно пожелать, чтобы небесный покровитель оберегал человека, помогал в сложные моменты и придавал сил для новых свершений.

Поздравление не обязательно должно быть длинным. Достаточно нескольких искренних слов, теплого сообщения или звонка. Главное — показать человеку, что вы помните о его празднике.

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