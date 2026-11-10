Харьковская областная администрация прокомментировала вероятность эвакуации Изюма

В настоящее время отсутствуют основания для объявления обязательной эвакуации гражданского населения из города Изюм в Харьковской области, который в последние месяцы подвергается массированным вражеским ударам.

«По Изюму эвакуацию объявлять пока не будем, потому что у нас есть четкие основания для эвакуации населения, которых пока нет: ни продвижения фронта, ни угрозы захвата этого города, ни угрозы перекрытия автодорог», — заявил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В то же время областные власти сосредоточиваются на оперативном восстановлении поврежденных многоэтажных домов, закупке строительных материалов для устранения повреждений и поддержке местных жителей в рамках государственных программ компенсаций.

Источник: издание «Укринформ» со ссылкой на брифинг главы Харьковской ОГА Олега Синегубова.

В ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар беспилотниками и управляемыми авиабомбами по Изюму Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения.

2 ноября в Изюме Харьковской области частично восстановили электроснабжение, которое отсутствовало в результате утреннего авиаудара. В то же время по состоянию на вечер понедельника часть города остается без электричества.

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