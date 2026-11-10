Харківська ОВА прокоментувала ймовірність евакуації Ізюма

Наразі відсутні підстави для оголошення обов’язкової евакуації цивільного населення з міста Ізюм на Харківщині, яке останніми місяцями зазнає масованих ворожих ударів.

«По Ізюму евакуацію оголошувати наразі не будемо, тому що в нас є чіткі підстави для евакуації населення, яких наразі немає: ані просування фронту, ані загрози захоплення цього міста, ані загрози перекриття автошляхів», — заявив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Водночас обласна влада зосереджується на оперативному відновленні пошкоджених багатоповерхівок, закупівлі будівельних матеріалів для зашивання контурів та підтримці місцевих жителів у рамках державних програм компенсацій.

Джерело: видання «Укрінформ» з посиланням на брифінг начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

У ніч проти понеділка, 9 листопада, російські війська завдали комбінованого удару безпілотниками та керованими авіабомбами по Ізюму Харківської області. Унаслідок атаки є постраждалі серед мирного населення.

2 листопада в Ізюмі Харківської області частково відновили електропостачання, яке було відсутнє внаслідок ранкового авіаудару. Водночас станом на вечір понеділка частина міста залишається знеструмленою.

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