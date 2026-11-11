В Одессе 56-летняя женщина погибла в результате падения ветки дерева

Трагедия произошла вечером 10 ноября в Пересыпском районе Одессы на проспекте Князя Владимира Великого. От полученных травм скончалась 56-летняя местная жительница.

О гибели пешеходки правоохранителям сообщили медицинские работники, прибывшие на место происшествия.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства трагедии. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части третьей статьи 367 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за служебную халатность, повлекшую смерть человека.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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