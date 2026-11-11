Do tragedii doszło wieczorem 10 listopada w dzielnicy Peresypskiej w Odessie, na alei Księcia Włodzimierza Wielkiego. W wyniku odniesionych obrażeń zmarła 56-letnia mieszkanka miasta.

O śmierci pieszej poinformowali funkcjonariuszy organów ścigania pracownicy służby medycznej, którzy przybyli na miejsce zdarzenia.

Obecnie policja ustala wszystkie okoliczności tej tragedii. Rozważana jest kwestia wpisania informacji do Jednolitego Rejestru Postępowań Przedprocesowych na podstawie części trzeciej artykułu 367 Kodeksu Karnego Ukrainy, który przewiduje odpowiedzialność za zaniedbanie służbowe, które spowodowało śmierć człowieka.

Poinformowała o tym policja obwodu odeskiego.

W Odessie ujawniono proceder sprzedaży sprzętu rehabilitacyjnego przeznaczonego dla żołnierzy.

W Odessie odbędzie się proces organizatora sieci nielegalnych stacji benzynowych sprzedających podrobione paliwo.

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