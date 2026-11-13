56-letnia Iryna Bilyk opowiedziała o swoim nowym małżeństwie

56-letnia ukraińska piosenkarka Iryna Bilyk niespodziewanie podzieliła się przemyśleniami na temat ewentualnego ponownego małżeństwa. Jednocześnie artystka zaznaczyła, że jest gotowa na taki krok dopiero po zakończeniu wojny.

Jednym z najskrytszych marzeń artystki ludowej jest ponowne założenie białej welonu ślubnego i zorganizowanie wyjątkowej uroczystości w pokojowej Ukrainie.

Iryna Bilyk opowiedziała o swoim ślubie

Gwiazda marzy o wielkim koncercie pod gołym niebem, poświęconym pierwszemu dniu pokoju na Ukrainie.

„Marzę jeszcze o tym, by wyjść za mąż. Chcę mieć piękne wesele, kiedy w Ukrainie zapanuje już pokój. Koniecznie chcę zorganizować wielki koncert na placu. A ludzie mogliby po prostu świętować nasz pierwszy dzień pokoju” – wyznała Bilyk w komentarzu dla serwisu Blik.ua.

Jednak w ostatnich latach gwiazda nie ujawnia publicznie, czy w jej życiu jest ten jedyny mężczyzna.

Mężczyźni Iryny Bilyk

W latach 2000. gwiazda przeżywała głośny romans z choreografem Dmytro Kolyadenko. Następnie związała się z młodszym o 15 lat choreografem Dmytro Dikusarem.

Już w 2015 roku Iryna Bilyk wyszła za mąż za Aslana Achmadowa, rosyjskiego fotografa. W 2015 roku matka zastępcza urodziła parze syna Tabriza. W 2021 roku para się rozstała.

Obecnie Bilyk nie pozostaje oficjalnie w żadnym związku. Ma również starszego syna Gleb, którego ojcem jest model Andrij Overczuk.

Iryna Bilyk pokazała swojego młodszego syna, którego od dawna nie prezentowała publicznie.

Przypomnijmy, że Lesia Nikitiuk opowiedziała o pierwszych urodzinach swojego syna.

Wcześniej znana ukraińska prezenterka telewizyjna i blogerka Lesia Nikitiuk podzieliła się z fanami nowymi rodzinnymi zdjęciami i pokazała, jak spędza czas ze swoim małym synkiem Oskarem.

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