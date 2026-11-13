56-летняя Ирина Билык рассказала о новом браке

56-летняя украинская певица Ирина Билык неожиданно поделилась своими мыслями о возможном повторном браке. При этом артистка отметила, что готова к такому шагу только после окончания войны.

Одно из самых заветных желаний народной артистки — снова надеть белую свадебную фату и устроить особенный праздник в мирной Украине.

Ирина Билык заговорила о своей свадьбе

Звезда мечтает о масштабном концерте под открытым небом, посвященном первому мирному дню в Украине.

«Я мечтаю ещё выйти замуж. Хочу красивую свадьбу, когда в Украине уже наступит мир. Обязательно хочу большой концерт на площади. И люди просто могли бы отпраздновать действительно наш первый мирный день», — призналась Билык в комментарии Blik.ua.

Впрочем, в последние годы знаменитость публично не раскрывает, есть ли в её жизни тот самый мужчина.

Мужчины Ирины Билык

В 2000-х годах у звезды был громкий роман с хореографом Дмитрием Коляденко. После этого она закрутила роман с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром.

Уже в 2015 году Ирина Билык вышла замуж за Аслана Ахмадова, российского фотографа. В 2015 году суррогатная мать родила паре сына Табриза. В 2021 году пара рассталась.

В настоящее время Билык официально не состоит в отношениях. У неё также есть старший сын Глеб от манекенщика Андрея Оверчука.

Ирина Билык показала младшего сына, которого давно не демонстрировала публично.

Напомним, Леся Никитюк рассказала о первом дне рождения сына.

Ранее известная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк поделилась с поклонниками новыми семейными снимками и показала, как проводит время со своим маленьким сыном Оскаром.

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