56岁的伊琳娜·比利克谈到了自己的新婚生活

56岁的乌克兰歌手伊琳娜·比利克出人意料地谈到了可能再婚的话题。同时，这位艺术家表示，只有在战争结束后，她才准备好迈出这一步。

这位人民艺术家最殷切的愿望之一，就是再次披上纯白的婚纱头纱，在和平的乌克兰举办一场特别的婚礼。

伊琳娜·比利克谈起自己的婚礼

这位明星梦想举办一场露天大型演唱会，以庆祝乌克兰首个和平日。

“我仍然梦想着结婚。希望在乌克兰恢复和平后举办一场美丽的婚礼。我一定要在广场上举办一场大型演唱会，让人们能够真正庆祝我们和平的第一天，”比利克在接受Blik.ua采访时坦言。

不过，近年来这位名人并未公开透露，她的生活中是否已有那位心仪的伴侣。

伊琳娜·比利克的绯闻对象

2000年代，这位明星曾与编舞家德米特里·科利亚登科有过一段轰动一时的恋情。此后，她又与比自己小15岁的编舞家德米特里·迪库萨尔坠入爱河。

2015年，伊琳娜·比利克与俄罗斯摄影师阿斯兰·阿赫马多夫结为夫妇。同年，代孕母亲为这对夫妇生下儿子塔布里兹。2021年，两人离婚。

目前，比利克尚未公开任何恋爱关系。她与模特安德烈·奥韦尔丘克还育有一名长子格利布。

伊琳娜·比利克展示了她许久未在公开场合露面的幼子。

值得一提的是，莱莎·尼基蒂乌克曾分享过儿子一岁生日的点滴。

此前，乌克兰知名电视主持人兼博主莱莎·尼基蒂乌克与粉丝们分享了新的家庭照片，并展示了她与小儿子奥斯卡共度的时光。

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