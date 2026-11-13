Ukenergo ogłosiło harmonogramy przerw w dostawach prądu na 14 listopada

W sobotę, 14 listopada, w niektórych obwodach Ukrainy wprowadzone zostaną całodobowe harmonogramy przerw w dostawach prądu z powodu uszkodzeń sieci energetycznej spowodowanych atakami rosyjskich terrorystów.



Ograniczenia 14 listopada dotkną zarówno przemysł, jak i odbiorców indywidualnych.

Według informacji Ukenergo harmonogramy będą obowiązywać w następujących formach:

dla przemysłu wprowadzone zostaną harmonogramy ograniczeń mocy;

dla wszystkich kategorii odbiorców będą obowiązywały harmonogramy godzinowych przerw w dostawach energii w zakresie od 1,5 do 3 serii.

Pracownicy sektora energetycznego pracują przez całą dobę, aby jak najszybciej naprawić uszkodzone urządzenia i sieci. Obywatele są proszeni o sprawdzanie aktualnych harmonogramów przerw w dostawach bezpośrednio na oficjalnych stronach internetowych swojego operatora systemu dystrybucji – podano w komunikacie Ukenergo.

Przypomnijmy, że tylko w ciągu ostatniego tygodnia Rosjanie uszkodzili 10 obiektów energetycznych DTEK w obwodzie kijowskim. Informację tę podaje firma na swoich stronach informacyjnych.

Brytyjska stacja telewizyjno-radiowa BBC opublikowała reportaż z jednej z elektrociepłowni DTEK, która została bezpośrednio trafiona rosyjską rakietą balistyczną.

W październiku pracownicy DTEK przywrócili dostawy energii elektrycznej do ponad 6,7 mln gospodarstw domowych w Kijowie oraz w obwodach kijowskim, odeskim, dniepropetrowskim i donieckim, które pozostały bez prądu w wyniku rosyjskich ostrzałów.

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