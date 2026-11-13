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Znany producent sosów wstrzymuje produkcję na Ukrainie i redukuje zatrudnienie

UA NEWS 13 listopada 2026 21:01
Znany producent sosów wstrzymuje produkcję na Ukrainie i redukuje zatrudnienie

Z powodu poważnych problemów z dostawami energii elektrycznej oraz zagrożeń wojennych firma „Korolivskyi Smak” wstrzymuje zakup wszystkich rodzajów roślin oleistych, redukuje zatrudnienie i wstrzymuje produkcję.

 

 

„Firma „Korolivskyi Smak” informuje o wymuszonym wstrzymaniu produkcji, całkowitym zaprzestaniu zakupów wszystkich rodzajów roślin oleistych oraz redukcji personelu z powodu krytycznej sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz ciągłego zagrożenia atakami rakietowymi i dronowymi. Najtrudniejsze w tej sytuacji jest to, że jesteśmy zmuszeni pozostawić ludzi bez pracy. Wielu z nich pracuje z nami od lat i rozumiemy, że za każdym pracownikiem stoi jego rodzina. Ciągłe przerwy w dostawach energii elektrycznej uniemożliwiają zapewnienie stabilnej pracy przedsiębiorstwa, a zagrożenie ostrzałem stwarza dodatkowe ryzyko dla naszych pracowników.
Obecnie firma kończy wysyłkę gotowej produkcji i wstrzymuje procesy produkcyjne” — poinformowała o tym służba prasowa firmy 13 listopada. 

Przypomnijmy, że w miejscowości Bandurka w obwodzie mykołajowskim rosyjski dron uderzył w zakład ekstrakcji oleju w Bandurce. W wyniku uderzenia uszkodzono cztery zbiorniki z olejem słonecznikowym, z których jeden został całkowicie zniszczony.
 
Ukraińska firma rolnicza „Kernel” tymczasowo wstrzymała działalność wszystkich swoich zakładów ekstrakcji oleju po masowych atakach rosyjskich. W wyniku uderzeń dronów uszkodzone zostały budynki produkcyjne, sprzęt i zbiorniki przedsiębiorstw.
 
Wcześniej rosyjskie wojska po raz trzeci w ciągu ostatnich czterech dni zaatakowały terminal firmy „Kernel” w obwodzie odeskim. W wyniku uderzenia drona wybuchł rozległy pożar, a obiekty do przechowywania oleju słonecznikowego oraz infrastruktura przeładunkowa zostały poważnie uszkodzone.

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