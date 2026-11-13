Znany producent sosów wstrzymuje produkcję na Ukrainie i redukuje zatrudnienie

Z powodu poważnych problemów z dostawami energii elektrycznej oraz zagrożeń wojennych firma „Korolivskyi Smak” wstrzymuje zakup wszystkich rodzajów roślin oleistych, redukuje zatrudnienie i wstrzymuje produkcję.

„Firma „Korolivskyi Smak” informuje o wymuszonym wstrzymaniu produkcji, całkowitym zaprzestaniu zakupów wszystkich rodzajów roślin oleistych oraz redukcji personelu z powodu krytycznej sytuacji w zakresie dostaw energii elektrycznej oraz ciągłego zagrożenia atakami rakietowymi i dronowymi. Najtrudniejsze w tej sytuacji jest to, że jesteśmy zmuszeni pozostawić ludzi bez pracy. Wielu z nich pracuje z nami od lat i rozumiemy, że za każdym pracownikiem stoi jego rodzina. Ciągłe przerwy w dostawach energii elektrycznej uniemożliwiają zapewnienie stabilnej pracy przedsiębiorstwa, a zagrożenie ostrzałem stwarza dodatkowe ryzyko dla naszych pracowników.

Obecnie firma kończy wysyłkę gotowej produkcji i wstrzymuje procesy produkcyjne” — poinformowała o tym służba prasowa firmy 13 listopada.