Bank Narodowy zamierza wycofać z obiegu w Ukrainie jedną z monet

Narodowy Bank Ukrainy zamierza całkowicie wycofać z obiegu monety o nominale 10 kopiejek i odebrać im status prawnego środka płatniczego.

Stopniowe wycofywanie drobnych monet rozpoczęło się ponad rok temu – od 1 października 2025 r. Wówczas Narodowy Bank całkowicie zaprzestał ich bicia.

Mimo to monety te nadal pozostają w obiegu i są wykorzystywane do rozliczeń w sieciach handlowych. Trafiając do banków komercyjnych, nie wracają one do kas, lecz są przekazywane do NBU w celu przeliczenia i dalszej utylizacji.

Organ regulacyjny proponuje, aby od 1 lutego 2027 r. ostatecznie znieść status 10 kopiejek jako środka płatniczego. Od tej daty nie będzie można nimi płacić za towary, prace ani usługi.

Dla przedsiębiorców ustalono jasne ramy czasowe: osoby prawne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą będą miały dokładnie dwa tygodnie – do 16 lutego 2027 r. – na oddanie pozostałych monet.

W przyszłości wszystkie rozliczenia gotówkowe będą zaokrąglane zgodnie z jednolitymi zasadami do kwot wielokrotności 50 kopiejek.

Informację tę podał NBU.

Przypomnijmy, że od 2 marca 2026 r. Narodowy Bank Ukrainy wycofał z obiegu gotówkowego banknoty o nominałach 1, 2, 5 i 10 hrywien z serii z lat 2003–2007.

Zgodnie z planem organu regulacyjnego z obiegu stopniowo wycofywane są banknoty o nominałach 50 i 200 hrywien, które zostały wyemitowane w latach 2003–2007.