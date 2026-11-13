Нацбанк хоче вивести з обігу в Україні одну з монет

Національний банк України має намір повністю припинити обіг монет номіналом 10 копійок і скасувати їхній статус законного платіжного засобу.

Поступове вилучення дрібних монет почалося більше року тому - з 1 жовтня 2025 року. Тоді Національний банк повністю припинив їхнє карбування.

Попри це, монети й досі залишаються в обігу та використовуються для розрахунків у торговельних мережах. Потрапляючи до комерційних банків, вони не повертаються до кас, а передаються до НБУ для перерахування та подальшої утилізації.

Регулятор пропонує з 1 лютого 2027 року остаточно припинити статус 10 копійок як платіжного засобу. З цієї дати розплачуватися ними за товари, роботи чи послуги буде неможливо.

Для бізнеса встановлені чіткі часові рамки: юридичні особи та фізичні особи-підприємці матимуть рівно два тижні - до 16 лютого 2027 року - щоб здати залишки монет.

Надалі всі готівкові розрахунки заокруглюватимуться за єдиними правилами до сум, кратних 50 копійкам.

Про це повідомляє НБУ.

Нагадаємо, що з 2 березня 2026 року Національний банк України вивів з готівкового обігу банкноти номіналами 1, 2, 5 та 10 гривень зразків 2003–2007 років.

Згідно з планом регулятора, з активного вжитку поступово вилучають банкноти номіналом 50 та 200 гривень, що були випущені у період з 2003 по 2007 роки.