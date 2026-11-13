Ukraińcom mogą nie naliczać opłat za ogrzewanie z powodu ostrzałów: co mówią w rządzie

Premier Serhij Korecki oświadczył, że rząd może rozważyć możliwość zwolnienia z opłat za ogrzewanie, jeśli jego dostawy będą niemożliwe z powodu zniszczeń spowodowanych ostrzałem. Jednocześnie podkreślił, że na razie jest zbyt wcześnie, by mówić o takiej decyzji.

Według Koreckiego jest to jeden z możliwych kroków, jakie może podjąć rząd.

„87% wszystkich punktów i oddziałów przedsiębiorstw ciepłowniczych wznowiło działalność. Tam, gdzie nie działają, wynika to wyłącznie ze świadomej decyzji – czy to po to, by nie przyciągać uwagi wroga, czy też z powodu trwających prac remontowych. W każdym konkretnym przypadku istnieje konkretne wyjaśnienie” – powiedział Korecki.

Zaznaczył, że obecnie system jest uzupełniany i ostatecznie wszyscy odbiorcy otrzymają ogrzewanie.

Korecki skomentował również możliwość nie naliczania opłat za ogrzewanie.

„Jest to jedna z alternatywnych, rezerwowych opcji, jeśli rzeczywiście dojdzie do zniszczeń. Jeśli nie będziemy w stanie szybko przywrócić działania systemu, będziemy zmuszeni podjąć nawet takie środki. Jednak na razie jest za wcześnie, by o tym mówić” – dodał premier.

Korecki wypowiedział się na ten temat podczas godziny pytań do rządu w Radzie Najwyższej 13 listopada.

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