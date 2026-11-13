Украинцам могут не начислять плату за отопление из-за обстрелов: что говорят в правительстве

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что правительство может рассмотреть возможность не начислять плату за отопление, если его подача будет отсутствовать из-за разрушений в результате обстрелов. В то же время он подчеркнул, что пока говорить о таком решении еще рано.

По словам Корецкого, это один из возможных шагов, к которым может прибегнуть правительство.

«87 % всех пунктов и объектов теплокоммунэнерго возобновили работу. Там, где не работает, это исключительно сознательная позиция — то ли для того, чтобы не привлекать внимание врага, то ли потому, что завершаются ремонтные работы. В каждом отдельном случае есть конкретное объяснение», — сказал Корецкий.

Он отметил, что сейчас система постепенно восстанавливается, и в конечном итоге отоплением будут обеспечены все потребители.

Также Корецкий прокомментировал возможность не начисления платы за отопление.

«Это один из альтернативных, запасных вариантов, если действительно будут иметь место разрушения. Если мы не сможем быстро восстановить систему, то будем прибегать и к возможным таким мерам. Но сейчас об этом говорить рано», — добавил премьер.

Об этом Корецкий заявил во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 13 ноября.

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