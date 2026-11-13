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W Kijowie nie będzie dodatkowych dni wolnych z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

UA NEWS 13 listopada 2026 18:47
W Kijowie nie będzie dodatkowych dni wolnych z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Władze miejskie w Kijowie nie podjęły żadnych odrębnych decyzji dotyczących przesunięcia dni roboczych na okres świąt noworocznych. 

Pracownicy administracji miejskiej będą pracować zgodnie z normalnym harmonogramem, a w razie potrzeby zorganizują dyżury.

Jednocześnie przedsiębiorstwa komunalne i instytucje mogą samodzielnie ustalać harmonogram pracy personelu w dni świąteczne.

W KMDA przypomniano, że w czasie stanu wojennego dni świąteczne nie są automatycznie dniami wolnymi od pracy, a zasada przenoszenia dnia wolnego, jeśli zbiega się on ze świętem, nie obowiązuje.

Źródło: RBC-Ukraina

W Radzie Najwyższej zarejestrowano projekt ustawy, który przewiduje przywrócenie oficjalnych dni wolnych od pracy w dni świąt państwowych, zniesionych na czas obowiązywania stanu wojennego.
 

W szkołach w Kamieńcu Podolskim jesienne ferie, które miały rozpocząć się pod koniec października, zostały przeniesione na grudzień. W radzie miejskiej decyzję tę uzasadniono koniecznością racjonalniejszego wykorzystania zasobów energetycznych.

 

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