W Kijowie nie będzie dodatkowych dni wolnych z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku

Władze miejskie w Kijowie nie podjęły żadnych odrębnych decyzji dotyczących przesunięcia dni roboczych na okres świąt noworocznych.

Pracownicy administracji miejskiej będą pracować zgodnie z normalnym harmonogramem, a w razie potrzeby zorganizują dyżury.

Jednocześnie przedsiębiorstwa komunalne i instytucje mogą samodzielnie ustalać harmonogram pracy personelu w dni świąteczne.

W KMDA przypomniano, że w czasie stanu wojennego dni świąteczne nie są automatycznie dniami wolnymi od pracy, a zasada przenoszenia dnia wolnego, jeśli zbiega się on ze świętem, nie obowiązuje.

Źródło: RBC-Ukraina