W Kijowie nie będzie dodatkowych dni wolnych z okazji Bożego Narodzenia i Nowego Roku
Władze miejskie w Kijowie nie podjęły żadnych odrębnych decyzji dotyczących przesunięcia dni roboczych na okres świąt noworocznych.
Pracownicy administracji miejskiej będą pracować zgodnie z normalnym harmonogramem, a w razie potrzeby zorganizują dyżury.
Jednocześnie przedsiębiorstwa komunalne i instytucje mogą samodzielnie ustalać harmonogram pracy personelu w dni świąteczne.
W KMDA przypomniano, że w czasie stanu wojennego dni świąteczne nie są automatycznie dniami wolnymi od pracy, a zasada przenoszenia dnia wolnego, jeśli zbiega się on ze świętem, nie obowiązuje.
Źródło: RBC-Ukraina
W szkołach w Kamieńcu Podolskim jesienne ferie, które miały rozpocząć się pod koniec października, zostały przeniesione na grudzień. W radzie miejskiej decyzję tę uzasadniono koniecznością racjonalniejszego wykorzystania zasobów energetycznych.