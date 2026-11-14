Minister ds. odbudowy, infrastruktury i transportu Ukrainy Mykoła Kałasznyk odniósł się do oświadczeń biznesmena Władysława Sokołowa dotyczących długu w wysokości ponad 750 mln hrywien za prace realizowane w ramach planów stabilności obwodu kijowskiego. Według ministra Sokołow nie stoi na czele żadnej z czterech firm wykonawczych, które budują obiekty zabezpieczające sieci energetyczne na zlecenie Kijowskiej Obwodowej Administracji.

„Po zapoznaniu się z sytuacją ustaliłem, że pan Sokołow jest dostawcą konstrukcji metalowych jako podwykonawca. Zgodnie z warunkami umów wszystkie pytania podwykonawcy kierują do głównego wykonawcy, a nie do zleceniodawcy czy do mnie. Dotyczy to również ewentualnych zaległości w płatnościach za wykonane prace” – podkreślił minister.

Kalashnik przypomniał, że po raz pierwszy spotkał przedsiębiorcę Sokolowa na budowie w Sławutyczu. Później urzędnik spotykał się z biznesmenem na posiedzeniach w administracji obwodowej oraz w Ministerstwie Odbudowy. Nie zlecał mu jednak żadnych zadań.

„Nie mamy ze sobą nic wspólnego” – tak krótko minister Kalasznik wyjaśnił swoje powiązania z Sokołowem.

Urzędnik dodał, że pełniąc funkcję przewodniczącego Kijowskiej Administracji Obwodowej, nie wiedział o znajomości swojego ówczesnego pierwszego zastępcy Rusłana Olijnyka (koordynował prace budowlane w ramach realizacji planów zrównoważonego rozwoju – red.) z Władysławem Sokołowem. Tak skomentował wspólne zdjęcie obu mężczyzn, które niedawno rozeszło się po sieci.

Źródło: Glavkom

Wcześniej Kalasznik zaprzeczył zarzutom dotyczącym nadużyć podczas budowy zabezpieczeń obiektów energetycznych.

Przedsiębiorca Władysław Sokołow, który figuruje w skandalu związanym z budową obiektów obronnych na obiektach energetycznych w obwodzie kijowskim, po raz pierwszy publicznie odniósł się do krytyki dotyczącej luksusowych apartamentów w Dnieprze oraz żywego krokodyla w terrarium. Wyjaśnił pochodzenie swojego majątku, zaprzeczył powiązaniom swojego majątku z kontraktami państwowymi oraz wysunął oskarżenia pod adresem byłego szefa Kijowskiej Administracji Obwodowej, a obecnie ministra rozwoju społeczności i terytoriów Mykoły Kalasznika.

Wcześniej dziennikarzom udało się ustalić tożsamość matki byłego kandydata na deputowanego do Rady Obwodowej w Dniepropietrowsku, Władysława Sokolowa. Okazało się, że znaczna część majątku, w szczególności pojazdy związane z materiałami postępowania karnego, jest zarejestrowana na 73-letnią Natalię.

Użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na zdjęcia syna biznesmena Władysława Sokołowa, którego łączy się z dochodzeniem w sprawie możliwego sprzeniewierzenia środków budżetowych przy budowie obiektów ochronnych dla obiektów energetycznych.

Po pojawieniu się zdjęć z przeszukań w domu biznesmena Władysława Sokołowa użytkownicy mediów społecznościowych zwrócili uwagę na jego życie prywatne. Dziennikarka Marina Danyluk-Jarmolaeva opublikowała zdjęcia kobiety o imieniu Anżelika Aleksandrowna, która prawdopodobnie jest jego partnerką i prezentowała luksusowy wypoczynek na Bali oraz w Meksyku. Po rozgłosie, jaki to wywołało, zamknęła swoje konta.

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