Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że dobrowolna rezygnacja Ukrainy z Donbasu nie zapewni pokoju nawet przy istnieniu gwarancji bezpieczeństwa, a jedynie skłoni Rosję do wysuwania nowych roszczeń terytorialnych.

Podczas rozmowy z przedstawicielami społeczności w Czopie na posiedzeniu Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych we wtorek, 24 listopada, głowa państwa podkreśliła, że opuszczenie własnej ziemi z własnej woli, a nie w wyniku działań wojennych, będzie w rzeczywistości oznaczało porażkę w wojnie i może otworzyć drogę do roszczeń Kremla wobec obwodów charkowskiego, dniepropskiego i zaporoskiego.

Według Zełenskiego Ukraina powinna łączyć utrzymywanie pozycji z działaniami negocjacyjnymi na rzecz pokoju, ale w żadnym wypadku nie powinna zgadzać się na oddanie terytoriów bez walki, ponieważ Rosja w takim przypadku po prostu nas oszuka. Prezydent jest przekonany, że jeśli agresorowi nie uda się „przełamać” Ukrainy przy niezmiennym wsparciu Stanów Zjednoczonych i jedności Europy, Rosja będzie zmuszona zgodzić się na zawieszenie ognia z powodu strat przekraczających 50 tysięcy żołnierzy miesięcznie, a także wyczerpania zasobów gospodarczych, energetycznych i logistycznych.

Źródło: Zełenski w Telegramie.

Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że porozumienia mińskie nie zapewniły Ukrainie wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa i nie zdołały powstrzymać rosyjskiej agresji. Według niego ustępstwa w sprawie Krymu jedynie zachęciły Rosję do dalszej okupacji terytoriów ukraińskich.

Specjalni wysłannicy prezydenta USA, Steve Witkoff i Jared Kushner, dążą do zawarcia porozumienia pokojowego między Ukrainą a Rosją jak najszybciej, najlepiej do stycznia. Jednocześnie Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nie zgodzi się na pokój kosztem niedopuszczalnych ustępstw.

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