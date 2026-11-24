24 listopada w Użhorodzie Wołodymyr Zełenski spotkał się z premierem Węgier Péterem Magyarem. Prezydent określił rozmowy jako merytoryczne i poinformował o konkretnych ustaleniach.

Strony omówiły kwestie dostaw gazu i oleju napędowego na Ukrainę, wykorzystania ukraińskich magazynów gazu przez węgierskie przedsiębiorstwa, handlu dwustronnego oraz wsparcia humanitarnego.

Uzgodniono również, że strony będą pracować nad przebudową przejść granicznych, utworzeniem nowych, uruchomieniem bezpośrednich połączeń kolejowych między krajami oraz rozszerzeniem udziału Węgier w koalicji na rzecz humanitarnego rozminowywania.

Zelenski i Magyar polecili swoim zespołom opracowanie uzgodnień i szybkie przystąpienie do ich realizacji.

Źródło: media społecznościowe prezydenta

Prezydent Wołodymyr Zełenski wygłosił pierwsze oświadczenie po spotkaniu z premierem Węgier Péterem Mádarem w Użhorodzie.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się we wtorek, 24 listopada, z premierem Węgier Péterem Mádarem w Zakarpaciu. Przywódcy rozpoczęli wizytę od oddania hołdu poległym ukraińskim obrońcom, składając kwiaty pod pomnikiem na Wzgórzu Chwały w Użhorodzie, po czym odbędą się rozmowy dwustronne.

Máder zaproponował Zakarpacie jako miejsce spotkania z Zełenskim.

Máder skrytykował pomysł powiązania budżetu UE z pomocą dla Ukrainy.

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